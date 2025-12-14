ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਲੱਡੂ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਲੱਡੂ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
COUGH AND COLD MEDICINE: ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੰਢੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਧੁੱਪ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਛਿੱਕ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖੰਘ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਵੀ
ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਪਚਾਰ
ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ
- ਅਦਰਕ ਪਾਊਡਰ, ਸੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
- ਗੁੜ
- ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਘਿਓ
ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਜਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਘਰੇਲੂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲੱਡੂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲੱਡੂ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਘੁਲਣ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲੱਡੂ ਦੇ ਲਾਭ
- ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
- ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਡੂ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਿਓ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਈਨਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
