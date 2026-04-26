Live-in relationship 'ਚ ਕਤਲ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਓ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ

Live-in relationship 'ਚ ਕਤਲ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਓ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ...
Published : April 26, 2026 at 2:51 PM IST
TIPS FOR LIVE IN RELATIONSHIP : ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ "ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਇਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ" ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਵਨੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿ-ਜੀਵਨ' - ਜਾਂ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' - ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਮੋਸ਼ਨਲ, ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਜੋੜੇ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਧਿਆਨ...
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਫਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾ ਲਓ।
ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ: ਇਕੱਠੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ: 'ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (2005)' ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੋ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 'ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ: ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਕ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ SOS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਸ਼ੱਕ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)
