ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਰਤ ਲਓ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

GAINING WEIGHT FOR NO REASON
GAINING WEIGHT FOR NO REASON (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 5, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GAINING WEIGHT FOR NO REASON: ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਭਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਕਸਰਤ: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਰੁਟੀਨ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਓਕਲੀਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕਸਰਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ: ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ 'ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ (SAD)' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ​​ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ​​ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਕਲੇਟ, ਕੂਕੀਜ਼, ਬਿਸਕੁਟ, ਪੌਪਕਾਰਨ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਪੀਓ: ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। NIH ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 9 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 13 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GAINING WEIGHT IN WINTER
GAINING WEIGHT FOOD
GAINING WEIGHT HABITS
HOW TO CONTROL WEIGHT GAIN
GAINING WEIGHT FOR NO REASON

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.