ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਫਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਲਓ ਇਹ ਸੁਝਾਅ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਪ ਬਾਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਟੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਸਾਇਣ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਫਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ: ਕੁਝ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲਿਪ ਬਾਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰਮ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਿਲਕ ਥਿਸਟਲ: ਮਿਲਕ ਥਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਕ ਥਿਸਟਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਕ ਥਿਸਟਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਜਾਂ ਲਿਪ ਬਾਮ ਲਗਾਓ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ: ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਿਪ ਬਾਮ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਚਮਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। JTIR ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੰਡ: ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈੱਡ ਸਕਿਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰਬਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚਮਚ ਖੰਡ, ਸ਼ਹਿਦ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਿਪ ਬਾਮ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ

  1. ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਖੀਰੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਇਸਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।
  2. ਜਰਨਲ ਐਰਗੋਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਸੁੱਕੇ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਗਲਿਸਰੀਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ।
  4. ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।
  5. ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਿਪ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਲਿਪ ਬਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

