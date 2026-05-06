ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਾਰਨ
ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : May 6, 2026 at 1:03 PM IST
ANTS START APPEARING INSIDE HOMES: ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ?
ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ: ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰੋਮੋਨ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਭੂਮੀਗਤ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕਾ: ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਨਮੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਕਾਂ, ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕਾਂ, ਪਾਈਪਾਂ, ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਬਾਥਟਬਾਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਜਨਨ ਝੁੰਡ: ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਕੀੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁੰਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਸਰਾ: ਘਰ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੀੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੋਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਨਮੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੜਬੜ: ਨੇੜਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਬਾਹਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀੜੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਥਰੂਮ, ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
