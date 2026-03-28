ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਮੁਹਾਸੇ, ਡੈਂਡਰਫ ਅਤੇ ਸਨਬਰਨ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ...
Published : March 28, 2026 at 3:47 PM IST
THICK HAIR WITH ALOE VERA: ਐਲੋਵੇਰਾ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਲੋਵੇਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲੋ ਬਾਰਬਾਡੇਨਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤਣੇ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। NCCIH (NIH) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ...
ਐਲੋਵੇਰਾ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ - ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ, ਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ, ਨਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲਓ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰਾ ਰੰਗ ਛਿੱਲ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕਰੋ ਵਰਤੋ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ। 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ, ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਹਾਸੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਲੋਵੇਰਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਲ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੋਰਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਕਸਿੰਗ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ਰ ਬਰਨ, ਜਲਣ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੁਸਤ ਬਲੇਡਾਂ, ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸ਼ੇਵਿੰਗ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੇਵਿੰਗ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੂਖਮ-ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰੋਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਦੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੰਢਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਇਹ ਜੈੱਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਜੈੱਲ
ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। 4.5 ਦੇ pH ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਗਭਗ 98-99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ, ਗੈਰ-ਚਿਕਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)