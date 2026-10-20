ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ? ਵਰਤੋ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਗੰਦੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 20, 2026 at 12:21 PM IST
ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, UTI ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ।
ਗੰਦੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ (ਕੱਛੀਆਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਾਓ।
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਧੋਤੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪਾਓ।
- ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਧੋਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਪੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਜਾਂ ਜਲਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬਦਲ ਲਓ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਚੁਣੋ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਭਿਓ ਕੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਧੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
- ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਟ੍ਰੀਗੋ, ਫੋਲੀਕੁਲਾਈਟਿਸ, ਕੈਂਡੀਡੀਆਸਿਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਭਰਿਆ ਮੌਸਮ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਮਾਟੋਫਾਈਟਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਤੋਲੀਏ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-