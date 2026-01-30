ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧਿਐਨ?

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧਿਐਨ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਗੋਰਾ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : January 30, 2026 at 11:09 AM IST
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ। ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਵੀ।
ਚਮੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇਜਨ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇਜਨ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੁਨਰਜਨਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬੇਰੀਆਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਾਲੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਹਰ ਪਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਲਾਇਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਸਿਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਲੇਜ਼ ਨਾਮਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਲੇਜਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਕਿਨਕੇਅਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਓਟਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 24 ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੋ ਕੀਵੀ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 250 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ, ਲਚਕਤਾ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਪੁਨਰਜਨਮ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੂਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ।
