ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ "8-ਸਟੈਪ ਪਾਵਰ ਮਾਰਨਿੰਗ" ਰੁਟੀਨ, ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨ ਕਰੋ ਫਾਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ...
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ "8-ਸਟੈਪ ਪਾਵਰ ਮਾਰਨਿੰਗ" ਰੁਟੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
Published : October 8, 2026 at 2:47 PM IST
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ "8-ਸਟੈਪ ਪਾਵਰ ਮਾਰਨਿੰਗ" ਰੁਟੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ, ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ "8-ਸਟੈਪ ਪਾਵਰ ਮਾਰਨਿੰਗ" ਰੁਟੀਨ
- ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
- ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
- ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ।
- ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਹਲਦੀ, ਸੇਬ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ, ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜੈਵਿਕ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੀਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖੋ।
- ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਓ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਲਿਖ ਲਓ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮੰਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਅਗਲੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਕਿੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ "8-ਸਟੈਪ ਪਾਵਰ ਮਾਰਨਿੰਗ" ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ।
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