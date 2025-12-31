ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : December 31, 2025 at 1:14 PM IST
VASTU TIPS FOR HOME: ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?
ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਡੇ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਗੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਡੇ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਡੇਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਸਤਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਡੇਅ
ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ
ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਰੇੜਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਬੂ-ਮਿਰਚ, ਲੂਣ, ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਓ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਕੱਦੂ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਦੂ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੱਦੂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫਿਟਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਸਤੂ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੰਧਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
