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Omega ਬਲਾਕ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼, WHO ਨੇ ਦੱਸੀ 1,300 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਚਾਈ

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ Omega-ਬਲਾਕ ਨਾਮ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

OMEGA BLOCK
OMEGA BLOCK (Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 7, 2026 at 2:26 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਰਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ Omega Block ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ...

ਦਰਅਸਲ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਕੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਖਿਰ Omega ਬਲਾਕ ਕੀ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾ ਜੈੱਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਹ ਲੂਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੈਸੋਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਦੀ ਹਵਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਇੱਕ ਹੀਟ ਡੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ।

ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਰੋਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਨਾਮ Omega ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Omega ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟੂਰ ਯੂਨਾਨੀ ਅੱਖਰ Ω ਵਰਗੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

WHO ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

WHO ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਘੇਬਰੇਅਸਸ ਨੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 1,300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੇਸ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਨਾਲ ਦੋਗੁਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰਡੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

Omega ਬਲਾਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬ 1.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ Omega ਬਲਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ Omega ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜ਼ਿਆਜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਕਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਰੇਖਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜੈੱਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੌਲੀ ਨਦੀਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਾਅਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਾਅ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ Omega ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਟਕਿਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Omega ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਡਿਫਲੂਐਂਟ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1976 ਅਤੇ 1963 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।

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