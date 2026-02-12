ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਤਮ ਅਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਤਮ ਅਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲਾਭ
ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : February 12, 2026 at 11:37 AM IST
HUG DAY FEB 2026: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੱਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਗ ਡੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਫੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10-ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਜੱਫੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਬੂ: ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ: ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਕਸੀਟੌਸਿਨ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੱਫੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ: ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਸੌ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੂਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ
