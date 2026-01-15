ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ?

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ?
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : January 15, 2026 at 4:21 PM IST
VEGETARIANISM IN INDIA: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ?
ਭਾਰਤ: ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 29.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਕਸੀਕੋ: ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ) ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ: ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਪਣੇ ਮਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਪਕਵਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੁਰਾਸਕੋ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲ, ਬੀਨਜ਼, ਚੌਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਈਵਾਨ: ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਈਵਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਸ-ਮੁਕਤ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨ ਅਕਸਰ ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਸ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਗਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਕਵਾਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੂਮਸ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫਲਾਫੇਲ ਅਤੇ ਹੂਮਸ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਮੀਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 12.1 ਫੀਸਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ: ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਿਨਲੈਂਡ: ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭੋਜਨ ਨੀਤੀਆਂ ਘੱਟ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਨਿਸ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਆਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੀਆ: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਰੁਝਾਨ ਮਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
