ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ !
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਫੜ ਕੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ।
Published : January 1, 2026 at 12:36 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ): ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੇਅਰ
ਜਦੋਂ 34 ਸਾਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਫਰੀਕੀ-ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਰਾਮਾ ਦੁਵਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਮਦਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਮਦਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਮਮਦਾਨੀ ਸਬਵੇਅ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕੁਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਾਣਗੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਬ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ। ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਮਬਰਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਬਲੈਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਰ ਹਿਬਾ ਆਬਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਆਬਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ, ਮਮਦਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ
ਇਹ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਆਰਟੂਰੋ ਸ਼ੋਮਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਮਬਰਗ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਜਾਵਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਮਦਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਾਈਡਿੰਗ ਡੂੰਘੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤਗਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਬਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਆਮ ਪਾਠਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਣ-ਤਾਰੀਖਯੋਗ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸਦੀ ਬਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਓਟੋਮਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਰੀਆ, ਲੇਬਨਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,"। "ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂਗਾ।"
ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਬਾਮਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮੀ ਟਿਊਬਰਵਿਲ ਨੇ ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਲੇਖ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ।" ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ, ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਅਮਰੀਕਨ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਟਿਊਬਰਵਿਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2006 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਥ ਐਲੀਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਬਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀ," ਆਬਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਮਮਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕੰਪਾਲਾ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਮਹਿਮੂਦ ਮਮਦਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਮਦਾਨੀ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।