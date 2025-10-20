ETV Bharat / international

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Zelensky tells Trump he will attend the Budapest summit, ready to talk to Putin
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ (AFP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 20, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਬਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਹਮਾਸ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ।

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ "ਨਹੀਂ" ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਹਾਂ" ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਟੋਮਾਹਾਕਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ," ਜਦੋਂ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਸੰਮੇਲਨ
BUDAPEST SUMMIT
ZELENSKYY IN BUDAPEST SUMMIT 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

Meesho ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਤਿਆਰ, SEBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਾਣੋ S26 Ultra ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.