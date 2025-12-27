Yearender 2025: ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ, ਟਰੰਪ 2.0 ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ

Yearender 2025: ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ, ਟਰੰਪ 2.0 ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ
ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ।
Published : December 27, 2025 at 4:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 2025 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ 2.0 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ 2.0: ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਖੇ 60ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੀਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ।
ਟੈਰਿਫ ਸੁਨਾਮੀ: ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ
ਜੇਕਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 155% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ 'ਤੇ 15% ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 350 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਥਾਈਲੈਂਡ-ਕੰਬੋਡੀਆ: ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ "ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ,' ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ।" ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਨੋਮ ਪੇਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੰਨਿਆ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ: ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ?
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਜੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਹਮਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇਜ਼, ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ!" ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ: ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, "ਇਕੋ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਏਰੀਟਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ, "ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂਕਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਫੀਫਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ: 'ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ'
ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ, ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ $100,000 ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਨੂੰ 'ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ' ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ।
ਨਾਟਕੀ ਟਰੰਪ-ਐਲੋਨ ਝਗੜਾ: ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ
2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰੰਪ-ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਮਸਕ ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ WHO ਦੇ ਖਿਲਾਫ
2025 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।