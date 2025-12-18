Yearender 2025: ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰਾਏ ਮਨੁੱਖ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਤੂਫਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
Published : December 18, 2025 at 3:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2025 ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਤੂਫਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾਹਾ
ਇਸ ਸਾਲ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਸੇਨਯਾਰ
ਇਸ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲੇਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਅਤੇ ਸੁਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਹਵਾਵਾਂ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੇ ਲਗਭਗ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੋਕਵਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਲਵੇ ਬੰਨ੍ਹ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਈਜਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਕਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 600 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਤਾਰਾਸਿਨ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ
ਪੱਛਮੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਮੱਧ ਦਾਰਫੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਾਰਾਸਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। 375 ਤੋਂ 1,500 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਬ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਘਾਤਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਔਰੇਂਜ, ਰਿਵਰਸਾਈਡ, ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨੋ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਅਤੇ ਵੈਂਚੁਰਾ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 57,529 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 440 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 31 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।
ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਹਿੱਲ ਕੰਟਰੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਾਸ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰ ਕਾਉਂਟੀ), ਅਤੇ ਗੁਆਡਾਲੁਪ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 135 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।