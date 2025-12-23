ETV Bharat / international

Yearender 2025: ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ, ਜਾਣੋ

ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Yearender 2025
ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat /IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 23, 2025

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2025 ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ, 2026, ਆਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ

ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰੂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

Yearender 2025
ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ (AP)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਈ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਮਈ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Yearender 2025
ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ (IANS)

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ

ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂਰ ਵਲੀ ਮਹਿਸੂਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।

Yearender 2025
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (AP)

ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ

24 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਭਗ 38 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 300,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ

2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Yearender 2025
ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ (ANI)

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

