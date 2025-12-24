Yearender 2025: ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : December 24, 2025 at 12:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2025 ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ਹਮਲਾ
14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ਹਮਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਹਨੁੱਕਾ ਜਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਘਰੇਲੂ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ
11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 36 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ, ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਅਹਰਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ
10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਮਾਂਡਾ ਕਤਲੇਆਮ
27 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਟੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਮਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 43 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਰ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ
28 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ, ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਰ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਾਹਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 29 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ
22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੇੜੇ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ (25 ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਬੰਬਾਰੀ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 53 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (BLA) ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- Yearender 2025: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ, ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
- Yearender 2025: ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ, ਜਾਣੋ
- Yearender 2025: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ
- Yearender 2025: ਹੀ-ਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ