Yearender 2025: 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ $120 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਸਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ।
Published : December 27, 2025 at 1:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਕਾਸਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦ ਕਾਸਟ 2025' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਏਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨੁਕਸਾਨ $122 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਗਤ ਅਕਸਰ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਆਫ਼ਤਾਂ 'ਕੁਦਰਤੀ' ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।" ਰਿਪੋਰਟ ਦਸ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 1,750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 11.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਏਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੈਟਰਿਕ ਵਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2026 ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
2025 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਬੰਧੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਨੈਰੋਬੀ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੁਆਚੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣਾ।"
ਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1,860 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 700 ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੋਕੇ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਹਾਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਈ, 47,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰਲ ਬਲੀਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੀਅਰੇ ਸਾਈਮਨ ਲੈਪਲੇਸ (ਫਰਾਂਸ) ਵਿਖੇ ਲੈਬੋਰੇਟੋਇਰ ਡੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਡੂ ਕਲਾਈਮੈਟ ਐਟ ਡੀ ਐਲ'ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਐਲਐਸਸੀਈ) ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡੇਵਿਡ ਫਰਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।