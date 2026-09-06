ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ: 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਲਬੇ 'ਚੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਲੱਭੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ
ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : September 6, 2026 at 11:34 AM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ/ਕੇਰਲਾ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਸੁਵਾ ਅਤੇ ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ-1 ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 225 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾਇਆ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਹੈਤਾਓ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੂਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਚਿੱਕੜ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਰਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਗੂੰਜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੈ ਕਾਰੇ
ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਬਾਸਨੇਟ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਸ (ਲੁਹੈਤਾਓ) ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।" ਆਫ਼ਤ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੁਹੈਤਾਓ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੈ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆਈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, 64 ਸਾਲਾ ਚੰਦਰਿਕਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, 64 ਸਾਲਾ ਚੰਦਰਿਕਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੂੰ ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਦੁਰ-10 ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੇਠ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਲਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਮਨ ਬੀ.ਕੇ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਵਾਕੋਟ ਦੇ ਮੈਥਿਲੀ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਠਮੰਡੂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਜੇ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ 3ਏ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,331 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5,000 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,101 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਟਾਂ ਲਈ 5,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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