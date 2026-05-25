ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੀਨਾ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ

ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਨਾ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

HAJJ BEGINS IN MAKKAH
Etv Bharat (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 25, 2026 at 9:07 PM IST

ਮੱਕਾ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ): ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਮੀਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹਨ।

ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਰਬਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (AFP)

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਕੇ ਝੂਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰੀਬ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਘਾਟੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੱਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਾਫਾਤ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਦਾਲਿਫਾ ਜਾਣਗੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਬਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੱਕਾ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੰਬੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਤਾਲਿਬਾਹ" ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਜਾਪ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ (AFP)

ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੁਸੁਕ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕੇਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਕਾ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਹੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 122,464 ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਮੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 122,464 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 52,507 ਨਿੱਜੀ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ।

ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਲੀਮ ਜਾਂ ਮੁਤਾਵਿਫ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੁੱਲ 34 ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਹੱਜ ਦਫ਼ਤਰ, 15 ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਇਕਾਈਆਂ, 13 ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ, 1 ਮਿੰਨੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾ ਹੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੇਦਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ) 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

