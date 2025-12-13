ETV Bharat / international

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਬਾਇਰਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ, 16 ਦੀ ਮੌਤ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਬਾਇਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ।

winter storm Byron caused devastation in Gaza, claims 16 lives and leaving the situation dire
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਬਾਇਰਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ (AP)
By AFP

Published : December 13, 2025

ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ: ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨ ਬਾਇਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲ-ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 9 ਸਾਲਾ ਹਦੀਲ ਅਲ-ਮਸਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੈਮ ਅਲ-ਖਵਾਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਦੇ ਨਾਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਹਾਫ ਅਬੂ ਜਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜਲੇ ਅਲ-ਮਾਵਾਸੀ ਟੈਂਟ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਮਲਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੀਰ ਅਲ-ਨਾਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਰਦਵਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 13 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ "ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ" ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੁਸੇਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਟੋਰੀਆਂ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਉਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜੌਦਾ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੈਂਡਲ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। "ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਗਿੱਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

17 ਸਾਲਾ ਸੈਫ਼ ਅਯਮਾਨ, ਜੋ ਲੱਤ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬੈਸਾਖੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤੰਬੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ "ਨੀਵੇਂ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

