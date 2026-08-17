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ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ? ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਮਸਲਾ

ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।

BANGLADESH PM VISIT TO INDIA
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 1:00 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ "ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ" ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਢਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲ, ਮਸੂਦ ਜਮੀਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਕੇਟ ਜਾਰੋ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ "ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ" ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ "ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ" ਹੋਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਏਕੇਐਮ ਸ਼ਾਹਿਦੁਲ ਕਰੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ "ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ "ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ 'ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਲਈ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਢਾਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ
SHEIKH HASINA
BANGLADESH PM VISIT TO INDIA

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