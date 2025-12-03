ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ?
ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : December 3, 2025 at 8:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਆਸਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਾਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰੱਖਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ CIS (ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੂਸ (ਨਿਰਯਾਤ):
- ਖੇਤੀ, ਮੱਛੀ, ਝੀਂਗਾ, ਚੌਲ, ਚਾਹ
- ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ
- ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
- ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜਾ
- ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ
ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ (ਆਯਾਤ):
- ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ
- ਖਾਦ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਬਾਲਣ
- ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ
- ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ
- ਲੱਕੜ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ
ਇੰਡੀਆ ਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ , "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ US$100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ-ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਆਪਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ:
- ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ, ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ
- ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
- ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ
- ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ:
- ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ, ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ
- ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
- ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ
- ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜੇ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 1995 ਵਿੱਚ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 68.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤਸਵੀਰ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 68.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ 4.88 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 63.84 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ:
- 1953 ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ-ਸੋਵੀਅਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- 1955 ਵਿੱਚ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਨੇਤਾ ਨਿਕਿਤਾ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਿਸਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
- 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਾਸਕੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1966 ਦੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਟਾਪ ਬਣ ਗਿਆ।
- 1962 ਵਿੱਚ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਅਗਸਤ 1971 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
- 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- 1984 ਵਿੱਚ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
- ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
- ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
- ਸਾਲ 2000 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਿਆਇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਬਹੁ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। 2001 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2010 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
- ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਉੱਨਤ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ S-400 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਨਿਯਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ AK 203 ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
- ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
- 2022 ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੂਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਵਧਦਾ ਆਯਾਤ ਇਸ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ 2023 ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਰੂਸ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
- 2023: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ S-400 ਸੌਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ।
- 2024: ਪੁਲਾੜ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।