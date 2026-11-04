ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
Published : November 4, 2026 at 4:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਕਰਾਅ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਦ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਾਨੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ 13 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕੇ।" ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਟਰੰਪ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ?
ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਵਹਾਰ - ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?
ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣ), ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਟੋ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ (ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ) ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਮਲਾ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ
ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਲਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ (ਇਕਪਾਸੜ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਕੇਸ਼ਮ ਟਾਪੂ) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।"
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਟਕਰ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਿਕੈਕਸ ਮਾਉਂਟੇਨ (ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਸਨੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਟਰਿੱਗਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ" ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।