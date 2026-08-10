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'ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ', ਈਰਾਨੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਹਾਨਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

Iranian Army Brigadier General Ali Jahan Shahi
ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਲੀ ਜਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 11:49 AM IST

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ਤਹਿਰਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਲੀ ਜਹਾਂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਹਾਂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।'

ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਹਾਂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

'ਵਿਚੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਹਿਰਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ," ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।'

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਟੀਐਸਐਸ) ਹੁਣ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਸਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

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ਈਰਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
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