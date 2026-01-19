ਚਿਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਕਸਬੇ ਤਬਾਹ
ਚਿਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਇਓਬਿਓ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂਏਸੇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੇਂਕੋ, ਚਿਲੀ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਬੋਰਿਕ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਇਓਬੀਓ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੁਬਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈਸ ਕੋਰਡੇਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,500 ਹੈਕਟੇਅਰ (21,000 ਏਕੜ) ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਰਿਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।" ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਾਇਓਬੀਓ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਸਬੇ ਪੇਨਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰੋਡਰੀਗੋ ਵੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਰਿਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਪਮਾਨ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ," 55 ਸਾਲਾ ਜੌਨ ਗੁਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪੇਨਕੋ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤਰੀ ਧੁੰਦ ਫੈਲ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਾਇਓਬੀਓ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸੇਪਸੀਓਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ 253 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ," ਪੇਨਕੋ ਤੋਂ ਹੀ 52 ਸਾਲਾ ਜੁਆਨ ਲਾਗੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।