ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।
Published : March 3, 2026 at 9:24 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ...
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ" ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖੁਦ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ।"
ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਟੀਚਾ
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਟੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਟੀਚਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।"
ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਉਸਦੇ "ਦੋਸਤ", ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"