ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪੇਪਰ 'ਗਾਓਕਾਓ',ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੀਕ?

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਗਾਓਕਾਓ' ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਕਦੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਗਾਓਕਾਓ' (AFP)
Published : May 14, 2026 at 9:25 PM IST

ਬੀਜਿੰਗ: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ NEET UG 2026 ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਗਾਓਕਾਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਗਾਓਕਾਓ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਾਓਕਾਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗਾਓਕਾਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਗਣਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗਾਓਕਾਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਓਕਾਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗਾਓਕਾਓ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?

ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੇਪਰ

ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਭੇਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਗਾਓਕਾਓ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।

