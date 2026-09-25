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ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ?

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ UNSC ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕੀ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ?

INDIA AT UNSC
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (AP)
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By Nirmala Ganapathy

Published : September 25, 2026 at 8:27 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। UNSC ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ - ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ - ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅਧਰੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ UNSC ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨੇ 2028-2029 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ UNSC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸੀਟ (ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮਿਆਦ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ UNSC ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। UNSC ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ - ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ - ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ UNSC ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ/ਰਾਜਦੂਤ ਟੀ.ਐਸ. ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ UNSC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ', ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਇਹ ਮਤਾ ਫਰਾਂਸ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 13 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਸ਼ਾਂਤੀ" 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ "ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ" ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ UNSC ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? 2021-2022 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ UNSC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 57 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜੂਨ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ, ਖੋਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ - ਜੋ ਕਿ ਅੱਠ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।" ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਨੇ 2027-28 ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ UNGA ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ CARICOM ਅਤੇ CELAC ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ IBSA (ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮੂਹ)। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ UNSC ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ - ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ - ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ - ਭਾਰਤ ਲਈ, UNSC ਲਈ ਦੌੜ UNSC ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1945 ਵਿੱਚ UNSC ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ UNSC ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।" ਪਰ UNSC ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ (UNSC ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਨਜੀਏ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸੇਗ੍ਰਾਡ ਸਮੂਹ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਗੱਠਜੋੜ (ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਫੀ ਕਲੱਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾ - ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 'ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

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INDIA AT UNSC

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