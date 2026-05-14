ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ? 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ।
Published : May 14, 2026 at 6:16 PM IST
Trump China Visit: ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਚੀਨੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਨ ਜ਼ੇਂਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚੇ
ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2009 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਚੀਨੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਨ ਜ਼ੇਂਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਵਿਡ ਪੇਰਡ੍ਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜ਼ੀ ਫੇਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾ ਝਾਓਕਸੂ ਵੀ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨੇ 300 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ: ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਵਾਨ ਮੇਡੀਰੋਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚੀਨੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚੀਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਰੋਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਚੀਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਚੀਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਤਾਈਪੇਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੇਂਗਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਵੇਈ-ਫੇਂਗ ਜ਼ੇਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਚੀਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਚੀਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਯਾਂਗ ਜੀਚੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਪਣਾਇਆ
ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਵੀ. ਪੁਤਿਨ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੇਨ ਯਿਕਿਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਨ ਯਿਕਿਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਟੈਰਿਫ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਾਈਵਾਨ, ਏਆਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਸਮੇਤ 17 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਗਏ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੋਨ ਮਸਕ (ਟੈਸਲਾ/ਸਪੇਸਐਕਸ/ਐਕਸ) ਸਮੇਤ 17 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਮ ਕੁੱਕ (ਐਪਲ), ਲੈਰੀ ਫਿੰਕ (ਬਲੈਕਰੌਕ), ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਵਾਰਜ਼ਮੈਨ (ਬਲੈਕਸਟੋਨ), ਡੇਵਿਡ ਸੋਲੋਮਨ (ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ), ਜੈਕਬ ਥਾਈਸਨ (ਇਲੂਮੀਨਾ), ਮਾਈਕਲ ਮੀਬਾਕ (ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ), ਕੈਲੀ ਔਰਟਬਰਗ (ਬੋਇੰਗ), ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਾਈਕਸ (ਕਾਰਗਿਲ), ਜੇਨ ਫਰੇਜ਼ਰ (ਸਿਟੀ), ਜਿਮ ਐਂਡਰਸਨ (ਕੋਹੇਰੈਂਟ), ਐਚ. ਲਾਰੈਂਸ ਕਲਪ (ਜੀਈ ਏਰੋਸਪੇਸ), ਦੀਨਾ ਪਾਵੇਲ ਮੈਕਕਾਰਮਿਕ (ਮੈਟਾ), ਸੰਜੇ ਮਹਿਰੋਤਰਾ (ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ), ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਅਮੋਨ (ਕੁਆਲਕਾਮ), ਰਿਆਨ ਮੈਕਇਨਰਨੀ (ਵੀਜ਼ਾ), ਅਤੇ ਚੱਕ ਰੌਬਿਨਸ (ਸਿਸਕੋ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਾਈਵਾਨ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।