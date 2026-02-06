ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ? ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ? ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਬਲੋਚ 1948 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
Published : February 6, 2026 at 9:00 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀਐਲਏ) ਨੇ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਪਾਸਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਈਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੇਰੋਫ 2.0, ਜਾਂ "ਬਲੈਕ ਸਟੋਰਮ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਬਲੋਚ 1948 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਲੋਚ ਵਿਦਰੋਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਲੋਚ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 44%) ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 19.26 ਮਿਲੀਅਨ (1 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 241.49 ਮਿਲੀਅਨ (24 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ) ਦਾ 8% ਹੈ। ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 2017 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 56% ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੋਚ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਸੁੱਕਾ, ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲੋਚ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਣਿਜ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲੱਗਭਗ 2,280 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 700-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 56% ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦਾ 17% ਹਿੱਸਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ 7% ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਸਦੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤੱਟਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਲਾ, ਸਲਫਰ, ਕ੍ਰੋਮਾਈਟ, ਲੋਹਾ, ਬੈਰਾਈਟ, ਸੰਗਮਰਮਰ, ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਅਤੇ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (7.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
BLA ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ BLA ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (3.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਾਨਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (CPEC) ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਿੰਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। CPEC ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ 626 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ CPEC ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। CPEC ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਦਕ ਤਾਂਬਾ-ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੀਸਾ-ਜ਼ਿੰਕ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਬਲੋਚ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BLA ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਕੋ ਡਿਕ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੇਕੋ ਡਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹਮਲੇ CPEC ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਐਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੈਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖਣਿਜ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼
15 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਲੋਚ ਬਗਾਵਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਗਾਵਤ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 1950, 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ, ਅਤੇ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 1948 ਵਿੱਚ ਕਲਾਤ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਲੋਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੱਕ ਖਾਨ ਦੇ ਭਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੋ 1948, 1958-59, 1962-63, ਅਤੇ 1973-1977 ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2003 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਹ 2006 ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਖੀ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਬੁਗਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਲੋਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
2021-22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਾਵਤ ਤੇਜ਼
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ ਗਤੀ ਫੜੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਘਾਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈਈਡੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ, ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ (2025) ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਲਏ 2025 ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਚਆਰਸੀਬੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 814 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 131 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।