ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ? ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ
ਐਨਆਈਐਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : February 16, 2026 at 4:18 PM IST
ਸਿਓਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ: ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਕਿਮ ਜੂ ਏ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਮ ਜੋ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ (NIS) ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਧੀ ਕਿਮ ਜੂ ਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਮ ਜੂ ਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਮ ਜੂ ਏ ਦੀ ਕੁਮਸੁਸਾਨ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਬਾਲਣ ਅਟਕਲਾਂ
ਕਿਮ ਜੂ ਏ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦੇ ਕੁਮਸੁਸਾਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 42 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਮ ਜੂ ਏ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ
ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਧੀ, ਕਿਮ ਜੂ ਏ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੇ "ਸਨਮਾਨਿਤ" ਜਾਂ "ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ" ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ, "ਸਨਮਾਨਿਤ" ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ "ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਮਰੇਡ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ, ਕਿਮ ਜੂ-ਏ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਮ ਜੋਂਗ-ਉਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਮ ਜੋਂਗ-ਉਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਕਿਮ ਜੂ-ਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਡਮੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਮ ਜੂ ਏ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ ਜੂ ਏ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ
1948 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਕਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕਿਮ ਇਲ ਸੁੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਇਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ
ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਮ ਜੂ ਏ ਦੀ ਕੁਮਸੁਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਫੇਰੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ।
ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਕੁਮਸੁਸਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੇਜੋਂਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਚੇਓਂਗ ਸਿਓਂਗ-ਚਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਕਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਮ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਚੇਓਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
NIS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਮ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਧੀ, ਕਿਮ ਜੂ-ਏ, ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ ਜੂ-ਏ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਕਿਮ ਜੂ-ਏ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗੀ?
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਹ ਯੂ-ਹਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ "ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲ ਵਿਰਾਸਤ" ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- (ਏਪੀ)