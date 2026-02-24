ਕੌਣ ਸੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਿੰਸਾ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ

ਕੌਣ ਸੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਿੰਸਾ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ
ਐਲ ਮੈਂਚੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 136 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
Published : February 24, 2026 at 5:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਨੇਮੇਸੀਓ ਓਸੇਗੁਏਰਾ ਸਰਵੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲ ਮੇਂਚੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਲਿਸਕੋ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਟੈਲ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕੋ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜੈਲਿਸਕੋ ਰਾਜ (ਪੋਰਟੋ ਵਾਲਾਰਟਾ, ਚਪਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਆਡਾਲਜਾਰਾ ਖੇਤਰ), ਤਾਮੌਲੀਪਾਸ ਰਾਜ (ਰੇਨੋਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ), ਮਿਚੋਆਕਨ ਰਾਜ, ਗੁਰੇਰੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੂਏਵੋ ਲਿਓਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਲੋੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚੋ।"
ਐਲ ਮੇਂਚੋ ਕੌਣ ਸੀ?
ਐਲ ਮੇਂਚੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੈਂਟਾਨਿਲ, ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਜੈਲਿਸਕੋ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਟੈਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਜੈਲਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜੈਲਿਸਕੋ ਕਾਰਟੈਲ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਟੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲ ਮੇਂਚੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਤਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ
ਐਲ ਮੇਂਚੋ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੈਲਿਸਕੋ ਕਾਰਟੈਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਰਟੈਲ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਫੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕਾਰਟੈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਘਟਾਏਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਟੈਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Violence erupts in Mexico after army kills Jalisco drug cartel leader 'El Mencho'. Read more here: https://t.co/5pEI8F3i2k pic.twitter.com/uR4oFSuu6G— The Associated Press (@AP) February 23, 2026
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰਟੈਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਟੈਲ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।