ਰੂਸੀ ਲੈਬ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ WHO ਚੌਕਸ, ਪਲੇਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖ਼ਤਰਾ !

ਰੂਸੀ ਲੈਬ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ WHO ਚੌਕਸ, ਪਲੇਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖ਼ਤਰਾ !
ਰੂਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲੇਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ANI
Published : October 8, 2026 at 11:06 AM IST
ਜੇਨੇਵਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਡਾ. ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਘੇਬਰੇਅਸਸ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਗ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਕੁਤਸਕ ਐਂਟੀਪਲੇਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਮੂਨੀਆ ਪਲੇਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। "ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇਰਕੁਤਸਕ ਐਂਟੀਪਲੇਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ ਵਰਕਰ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਪਲੇਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ,"- ਟੇਡਰੋਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਲੈਬ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਗੰਭੀਰ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਮੂਨੀਆ ਪਲੇਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਰਕੁਤਸਕ ਓਬਲਾਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਟੇਡਰੋਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਰਕੁਤਸਕ ਓਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।"
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਲੇਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਬ ਬਾਇਓਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਯਾਨਿ ਕਿ 2% ਤੋਂ 8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।" ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਘੇਬਰੇਅਸਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ, ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਬ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਕੁਤਸਕ ਓਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਣੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰੋਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨ, ਰੋਸਪੋਟਰੇਬਨਾਡਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਰਕੁਤਸਕ ਐਂਟੀ-ਪਲੇਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ 28 ਸਾਲਾ ਲੈਬ ਸਹਾਇਕ, ਡਾਰੀਆ ਸ਼ਿਪੀਲੋਵਾ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿਲੋਵਾ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨਿਮੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਗ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਮੜੀ ਕੱਢਣ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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