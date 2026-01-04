ETV Bharat / international

ਕੌਣ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਦੁਰੋ ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WHO IS NICOLAS MADURO
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਦੁਰੋ ਕੌਣ? ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 4, 2026 at 3:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਰਾਕਸ: ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਕਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

'ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਖੱਬੇਪੱਖੀ'

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 1999 ਵਿੱਚ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕਿਊਬਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ। 1990 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ'

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ 1994 ਵਿੱਚ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਸਾਲ ਚਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਵੇਜ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਦੁਰੋ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ।

'ਫਲੋਰੇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ'

2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਦੁਰੋ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਦੁਰੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ। ਚਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦੁਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਫਲੋਰੇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ "ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਕੂ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਨਿਆ।

'ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ'

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਦੁਰੋ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। 7.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ'

ਏਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੀਆ ਮਚਾਡੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਰਾਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 43 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ'

ਉਸ 'ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਦੁਰੋ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਡਰੋਨ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

'ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ''

ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਦੁਰੋ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੌਲ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਟੇ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਮਾਦੁਰੋ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2012 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 71% ਸੁੰਗੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 130,000% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

'ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ'

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਹਾਈਪਰਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੈਵਰੋਨ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ।

2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਚਾਡੋ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਚਾਡੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

TAGGED:

ਅਮਰੀਕਾ
ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ
WHO IS MADURO
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ
WHO IS NICOLAS MADURO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.