ਕੌਣ ਹਨ ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ? ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਵਕੀਲ ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : February 21, 2026 at 3:27 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਤਿਆਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਕਤਿਆਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਰਟਮਾਊਥ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਯੇਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸਟੀਫਨ ਬ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਕਲਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਬੈਂਕ ਐਲਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ" ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ
ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਦਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਦਨਾਮ "ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ" ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀਅਰ
ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 2017 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ "ਦ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲਾਯਰ" ਦੁਆਰਾ "ਲੀਟੀਗੇਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਈਅਰ" ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਐਡਮੰਡ ਰੈਂਡੋਲਫ ਅਵਾਰਡ, ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ, "ਇੰਪੀਚ: ਦ ਕੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ" ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।