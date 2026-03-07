ਕੌਣ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ? ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ? ਜਾਣੋ
Published : March 7, 2026 at 5:18 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਨੋਏਮ, ਜਿਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੀਲਡ ਆਫ਼ ਦ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਨੋਏਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨੋਏਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੋਏਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੂੰ DHS ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ, 54, ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਨੋਏਮ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਐਲੇਕਸ ਪ੍ਰੈਟੀ ਅਤੇ ਰੇਨੀ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਏਮ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (FEMA) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਨੋਏਮ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ?
ਆਪਣੇ ਟਰੂਥਆਉਟ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਏਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ!)।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਏਮ ਨੂੰ "ਸ਼ੀਲਡ ਆਫ਼ ਦ ਅਮਰੀਕਾਜ਼" ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "MAGA ਯੋਧਾ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨੋਏਮ ਨੂੰ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਏਮ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨੋਏਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ।
ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਵਾਦ
ਨੋਏਮ ਨੂੰ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਰੇਨੀ ਗੁੱਡ ਅਤੇ ਐਲੇਕਸ ਪ੍ਰੈਟੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੋਏਮ 'ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਸਮੀਰ ਮੁਹਿੰਮ" ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ "ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦੀ" ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਏਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਨੋਏਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $220 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਰਸ਼ਮੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਏਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੀਲਡ ਆਫ਼ ਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੀਲਡ ਆਫ਼ ਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ "ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ" 'ਤੇ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ "ਡੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 12 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।