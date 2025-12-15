ਕੌਣ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ? ਜਿਸਨੇ ਬੋਂਦੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਹਥਿਆਰ
43 ਸਾਲਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬੋਂਦੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹ ਲਈ।
Published : December 15, 2025 at 3:58 PM IST
ਸਿਡਨੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੋਂਡੀ ਬੀਚ 'ਤੇ 43 ਸਾਲਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੂਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀਚ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨੂਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ"
ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੁਸਤਫਾ, ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ 7 ਨਿਊਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। "ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
After Brown University, massive shooting was seen during the festival of Hanukkah on the Jewish people at Bondi Beach in Sydney Australia— Dennis jacob (@12431djm) December 14, 2025
Seen here is a brave man single handedly taking down on the shooter
Incredible pic.twitter.com/DfoFzVKYjv
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਲਈ ਇੱਕ GoFundMe ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 200,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਰਬਪਤੀ ਹੇਜ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਲ ਐਕਮੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, 99,999 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ X ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਕੌਣ ਹੈ?
"ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੀਰੋ" ਅਹਿਮਦ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਦਲਿਬ ਤੋਂ ਸਿਡਨੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ।"
ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਮਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਜੋਸ ਅਲਕਾਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਫੀ ਲਈ ਬੌਂਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।