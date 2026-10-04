ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ 2 ਰਹੱਸਮਈ ਪਾਇਲਟ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਹੱਸਮਈ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਚੇਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
Published : October 4, 2026 at 10:52 AM IST
ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਉਹ ਰਹੱਸਮਈ ਪਾਇਲਟ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' (Flydubai) ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ? ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਚਾਲਕ-ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਕਪਿਟ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਲਾਈਦੁਬਈ (Flydubai) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ 'ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ' (The Associated Press) ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸ਼ਲਿਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ... ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਧੂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ।"
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵਾਪਸ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ "ਡੈੱਡਹੈਡਿੰਗ" (deadheading) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਬਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ (co-pilot) ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਪਟਨ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਲਿਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸ਼ਲਿਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਦੂਜਾ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਸ਼ਲਿਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ।
ਸ਼ਲਿਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਦੂਜੇ ਹੀਰੋ ਜੋ ਫਲਾਇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ,"।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਲਿਚਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਰਡਰ (rudder) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ 'ਮੇ-ਡੇ' (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਡਰੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਈਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ (ਸਥਿਰ ਕਰਨ) ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਬੁਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਲਿਚਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: