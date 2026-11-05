US ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ, ਲਿਖਿਆ, Never Surrender
ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ANI
Published : November 5, 2026 at 7:52 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰੋ" ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੋਸਟ 2026 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹਾਰ ਲਈ ਵੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਕਦੇ,"।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ - ਉਹ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਂਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਟਕਰਾਅ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।