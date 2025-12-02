ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਡੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਆਰਆਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਠੀਕ ਹਨ।

Trump has no health problems
ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਡੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ((AP)
Published : December 2, 2025 at 11:48 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਮ ਵਾਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।" ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ

ਹੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸੀ। ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਦੇ ਢਿੱਡ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਐਮਆਰਆਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ ਸੀ।" ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ? ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਧਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

