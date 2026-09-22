ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 'ਟਰੰਪ ਟੀਵੀ' ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
By ANI
Published : September 22, 2026 at 1:09 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ "ਟਰੰਪ ਟੀਵੀ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 24/7 ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ
ਟਰੰਪ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, "ਐਕਸ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਟੀਵੀ ਹੁਣ 24/7 ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਲਾਂ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ CNN, Politico, ਅਤੇ MSN Now 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਸੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ" ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ।" ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਰੂਮ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਸੀਐਨਐਨ, ਐਮਐਸ ਨਾਓ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ।