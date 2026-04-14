ਕੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ? ਜਾਣੋ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : April 14, 2026 at 9:22 PM IST
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ? ਨਾਕਾਬੰਦੀ (blockade) ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਾਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਸਪਲਾਈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (Naval blockade): ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਮਾਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (Siege blockade): ਇਸ ਯੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (Economic Blockade): ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਫ਼ਤ (Environmental Disaster) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਨਾ ਸਟ੍ਰੌਲ (Dana Stroul) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਡਾਨਾ ਸਟ੍ਰੌਲ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਨੀਅਰ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਮਿਆਦ ਮਲੇਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 110 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 435 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (4,081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਪਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 1.84 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (bpd) ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.71 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ 1.68 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਪਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਰਲ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੈ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ, ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਅਤੇ ਖੈਰਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ; ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਜਹਾਜ਼, ਲਾਇਬੇਰੀਅਨ-ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਕੈਰੀਅਰ (VLCC) ਮੋਮਬਾਸਾ ਬੀ, ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ VLCC ਮਾਲਟੀਜ਼-ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਐਜੀਓਸ ਫੈਨੌਰੀਓਸI, ਜਿਸਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਈ ਇਰਾਕੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਪਦੇ ਸਨ।
ਕੇਪਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 187 ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਟੈਂਕਰ, ਜੋ 172 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਕਿਹੜੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਚੀਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 20% ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ
ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ - ਅਕਸਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪੇਲੋਪੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਯੁੱਧ (431-404 ਈਸਾ ਪੂਰਵ)
ਐਥਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਰਟਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਜੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ।
ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (1806-1814)
ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਲਿਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ।
ਸੰਘ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (1861–1865)
ਸੰਘ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (Union blockade of the Confederacy) ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਘੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (1914-1919)
ਅਲਾਈਡ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੇੜੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਧੁਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (1939-1945)
ਐਕਸਿਸ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜੰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਡ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ (1941–1944)
ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਡ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਡ (ਹੁਣ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ) ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 900 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਡ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 1944 ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ (1945)
1945 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ (ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੁਹਿੰਮ) ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬੀ-29 ਬੰਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਣਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਮੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਬਰਲਿਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (1948-1949)
ਬਰਲਿਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਹੁਣ ਰੂਸ) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬਰਲਿਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਲਿੰਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਏਅਰਲਿਫਟ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1949 ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ।
ਕਿਊਬਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੰਕਟ (1962)
1962 ਦੇ ਕਿਊਬਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਕੁਆਰੰਟੀਨ" ਕਿਹਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਈ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਫਰਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (1967-1970)
ਬਿਆਫਰਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਜ ਬਿਆਫਰਾ 'ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਇਸਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (1971)
1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਨੇ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।
1973 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੁਆਰਾ ਏਲਾਟ ਅਤੇ ਅਕਾਬਾ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ
1967 ਵਿੱਚ ਏਲਾਟ ਅਤੇ ਅਕਾਬਾ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੀ ਮਿਸਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਦੀ ਮਿਸਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ (1990-91): ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਯਮਨ ਦੀ ਸਾਊਦੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (2015-ਵਰਤਮਾਨ)
ਯਮਨ ਦੀ 2015 ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 2015 ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਮਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (2022)
2022 ਤੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਿਰਯਾਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਮੀ ਆਈ। ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ।
ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ। ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।