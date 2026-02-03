ETV Bharat / international

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ: ਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ।

india US trade deal
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ (GETTY IMAGE)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ?

ਕੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ... ਉਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ 18% ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਟਰੰਪ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਹੁਣ, ਆਓ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 41.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ।

ਇਸ ਲਈ, 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇਵਾਨ ਏ. ਫੀਗੇਨਬੌਮ ਨੇ ਖੁਦ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ?

ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 18% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ 50% ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 18% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਦੰਡਕਾਰੀ 25% ਟੈਰਿਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 50% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 18% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਤੇ 50%, ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਤੇ 40%, ਲਾਓਸ 'ਤੇ 40%, ਚੀਨ 'ਤੇ 37% ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ 30% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਹਨ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ 20%, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ 20%, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 19%, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਤੇ 19%, ਕੰਬੋਡੀਆ 'ਤੇ 19% ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਤੇ 19% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ 'ਤੇ 10% ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ 15% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰਜਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਰਸਾਇਣ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

