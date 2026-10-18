ਚੀਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ,ਜਾਣੋ ਪੱਛਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਉਂ ਆਏ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ?
ਚੀਨ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2024 ਦੌਰਾਨ 19 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
Published : October 18, 2026 at 5:11 PM IST
ਸ਼ੰਘਾਈ : ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਕਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ LVMH ਅਤੇ ਹਰਮੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਪਰ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੂਈਸ ਵਿਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੈਲਰੀਜ਼ ਲਾਫਾਏਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈਂਡਬੈਗ, ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ (ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ) ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੁਆਨ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।"
"ਕਿਸਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਮਿਲੀ ?"
ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਗੋਦਾਮ ਵਰਗੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ’ਚ 24 ਸਾਲਾ ਯੁਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ , " ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।" ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਬੈਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 2024 ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, LVMH ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ "ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਹੱਥ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ 15-20 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ?
ਇਨਸਾਈਟ ਐਂਡ ਇਨਫੋ ਕੰਸਲਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 38.4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ($5.7 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਟੋਰ, "ਸੁਪਰ ਜ਼ੁਆਨਜ਼ੁਆਨ" ਵਿਖੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਤੇਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
24 ਸਾਲਾ ਗਾਹਕ ਫੋਬੇ ਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੀਨ "ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ" ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੂਈਸ ਵਿਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ [LV] ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z ਪੀੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਕੋਰੀਆਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
"ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ"
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਚੀਨ ਖਪਤਕਾਰ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੇਨ ਲੂਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਸਗੋਂ "ਪਛਾਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਅਨੁਭਵ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਰਥਕਤਾ" ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ"
ਲੂਓ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਪੱਛਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, LVMH ਨੇ ਚੀਨੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਮੌਲੀ ਟੀ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ। LVMH ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਚਾਰ-ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੌਲੀ ਟੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮਗਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31 ਸਾਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਈਕੋ ਵਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਲੀ ਟੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੂਈਸ ਵਿਟਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।"
LVMH ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀ" ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ "ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਲੂਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
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