ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਬੋਲੇ, "ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ..."
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : March 20, 2026 at 1:07 PM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਰਾਨੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਲੀਲੀ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨੀ ਨੌਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲ ਮਾਰਗ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ..."
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਫਸ਼ੋਰ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਈਰਾਨ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $119 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਦੂਤ ਜਮਾਲ ਅਲਰੋਵਾਈ ਨੇ ਕਹੀ। ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਨਬੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ SAMREF ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲੱਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।