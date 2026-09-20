ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਵੀਕੈਂਡ ਅੱਧਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਅਚਾਨਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ, ਬਹਿਰੀਨ, ਓਮਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਕਤਰ, ਲਿਬਨਾਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
By ANI
Published : September 20, 2026 at 4:37 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਮੁੜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ "ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ" ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਮੋਹਸੇਨ ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ, ਕਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
#WATCH | Washington DC: US President Donald Trump returned abruptly to the White House from Camp David on Saturday evening, amid heightened tensions and ongoing developments surrounding the conflict with Iran.— ANI (@ANI) September 20, 2026
(Source: US Network Pool Via Reuters) pic.twitter.com/Xc3As2xflo
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ, ਬਹਿਰੀਨ, ਓਮਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਕਤਰ, ਲੇਬਨਾਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਇਸ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੂਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ - ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਅਲ-ਹਸਾਕਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਬ ਅਲ-ਜੀਰ ਬੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਆਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਯਮਨ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।" ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
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