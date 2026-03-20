West Asia Conflict: ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੱਪ

West Asia Conflict: ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੱਪ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਮੀਨਾ ਅਲ-ਅਹਿਮਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : March 20, 2026 at 3:03 PM IST
ਕੁਵੈਤ ਸਿਟੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੀਨਾ ਅਲ ਅਹਿਮਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
"ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ"
ਕੁਵੈਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਕੇਪੀਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੀਨਾ ਅਲ ਅਹਿਮਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'
'ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
'ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ'
ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਤਰ ਦੀ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNP) ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਹਾਈਫਾ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ "ਜ਼ੀਰੋ ਸੰਜਮ" ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'